Fratii gemeni Alexandru si Adrian Calapis, ai unui avocat din Sannicolau Mare, care in urma cu 10 ani erau judecati pentru pornografie infantila, au ajuns din nou in Arestul Politiei, fiind acuzati de fapte grave de natura sexuala.

Unul dintre frati a fost arestat in urma cu doua zile de procurorii Parchetului Local. El este acuzat ca ar fi incercat sa violeze mai multi copii. Iar cel de-al doilea frate este deja in arest de mai bine de 3 luni pentru infractiuni mai grave - viol si santaj. Victime ar fi cativa minori din Sannicolau Mare.

Totul s-ar fi intamplat in urma cu un an, dar teribilele fapte au iesit le iveala de abia in urma cu cateva luni. Cazul este insa mult mai complex si se pare ca dosarul va fi declinat catre procurorii DIICOT.

De altfel, in 2013, aceeasi procurori i-au retinut pe fratii Calapis iar magistratii timiseni i-au arestat tot pentru fapte de natura sexuala, relateaza opiniatimisoarei.ro. Ei au fost acuzati atunci ca au abuzat de mai multe copile pe care le-au fotografia in ipostaze indecente. Cei doi, care erau pe atunci studenti, urmareau fetele minore pe strada, cand se intorceau de la scoala, le luau cu masina, le dezbracau si le faceau poze. Peste una dintre fete, unul dintre frati a intrat in casa si a obligat-o sa ii pozeze dezbracata. Ei au fost condamnati atunci la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru pornografie infantila.