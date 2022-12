Grupul Humanitas a pregătit pentru târg peste 1100 de titluri, peste 90 de cărţi-eveniment, 32 de lansări, sesiuni de autografe, întâlniri cu scriitori, istorici, editori, traducători, critici literari şi jurnalişti.

Evenimentele editoriale ale toamnei, noi titluri de autori români şi străini, ediţii în limba română ale bestsellerurilor internaţionale din ultimele luni, publicate în îndrăgitele colecţii de istorie, memorii-jurnale, eseistică, filozofie, literatură română contemporană şi universală, ştiinţă şi carte pentru copii sunt în oferta Humanitas, Humanitas Fiction şi Humanitas Junior.

Toate cărţile Humanitas vor avea o reducere de preţ de 10%, cărţile pentru copii vor putea fi cumpărate cu 15% reducere, iar pentru cele peste 150 de titluri publicate în ediţii de colecţie vă oferim preţuri speciale, valabile numai la Gaudeamus.

Cele 32 de lansări de carte şi sesiuni de autografe se vor desfăşura în standul Humanitas din Pavilionul B2 al Complexului Expoziţional Romexpo.



Între cele mai aşteptate lansări se numără: “Invizibilii” de Ioana Pârvulescu, “Anihilare” de Michel Houellebecq, “Podul Diavolului” de Radu Paraschivescu, “Ce gândeşte Dumnezeu? Puţină teologie” de Gabriel Liiceanu, “Theodoros” de Mircea Cărtărescu, “Despre viaţă, destin & nostalgie” de Horia-Roman Patapievici, “Putea să fie altcumva. O istorie subiectivă a justiţiei după 1990” de Daniel Morar.

Nemira şi Nemi

Cărţi noi, cele mai populare serii şi primul imprint de manga în limba română sunt promisiunile Nemira pentru cititori la Gaudeamus. Imprintul Orion de nonficţiune vine cu o apariţie cu totul specială: „Regina” de Matthew Dennison, o biografie a Maiestăţii Sale Regina Elizabeth II care oferă o imagine de ansamblu asupra unei domnii întinse pe şapte decenii.

Pentru pasionaţii de istorie şi de muzică, Michael Spitzer a scris o carte fascinantă care explorează relaţia complexă dintre muzică şi specia umană: „Omul muzical. O istorie a vieţii pe Pământ”

Un cadou excelent de Crăciun este cartea „Tu eşti muntele. Cum să transformi autosabotarea în autocontrol” de Brianna Weist.

Colecţia Yorick include un memoir autentic, scris cu un curaj uimitor de Matthew Perry: „Friends, iubiri şi marele lucru teribil”. Îndrăgitul star din serialul “Friends” ne conduce în culisele acestei producţii de succes şi povesteşte despre lupta cu dependenţa în stilul său inconfundabil, amuzant şi ingenuu, prin acest volum plin de speranţă.

În aceeaşi colecţie a apărut „Un om sub semnul întrebărilor” de Eugène Ionesco, tradusă pentru prima dată în limba română.

În colecţia Damen Tango se află romanul perfect pentru vacanţa de iarnă, „Scrisoarea de Crăciun” de Emily Stone, o poveste de dragoste tulburătoare, o pledoarie pentru viaţă şi iubire.

Din imprintul Armada, publicul va putea alege „Înălţarea dragonului. O istorie ilustrată a Dinastiei Targaryen” de Elio M. García Jr., George R.R. Martin, Linda Antonsson, un volum impresionant de colecţie.

Jason Rekulak a scris un thriller de o pură perfecţiune paranormală, „Imagini ascunse”, apreciat şi recomandat de Stephen King. În colecţia Stephen King au apărut „Un basm” şi „Cujo”.

Colecţia Babel propune un roman seducător, despre dragoste, lăcomie şi ambiţie în jungla newyorkeză, de la autoarea bestsellerului „Pachinko”. Min Jin Lee a scris un roman hipnotic care explorezează într-un mod autentic viaţa de imigrant: „Povestea lui Casey Han”. Colecţia n’autor a pregătit o carte-eveniment, care pune reflectorul pe celălalt Eminescu, reuşind să-l umanizeze aşa cum niciun text nu a făcut-o până acum: „Solomonarul” de Florin Chirculescu.

Pentru cei mici, editura Nemi a pregătit „Dar motan greşeşte” de Cristina Andone, cu ilustraţii de Emi Balint, un nou volum din mult-îndrăgita serie „Dar motan”.



De asemenea, sunt pregătite pachete de colecţie marca Stephen King, poveşti de viaţă & memoirs, precum şi titlurile scrise de Matt Haig, ideale pentru această perioadă. Cele 2 serii manga publicate sunt traduse din limba japoneză: „Mireasa Străvechiului Mag” de Yamazaki Koré, considerată una dintre cele mai bune manga din ultimii ani şi „Regatele Ruinei” de Yoruhashi – o serie captivantă despre bătălia epică între ştiinţă şi magie.

Polirom

Noutăţi în Biblioteca Polirom şi la Polirom Junior Istorie, ateliere de lectură, dezbateri.

Între lansări: „Dicţionarul romanului central-european din secolul XX”, carte-eveniment de Adriana Babeţi, „Voci la distanţă” de Gabriela Adameşteanu, „Aripi şi rădăcini” de Mihaela Miroiu, „Teatrul ca rezistenţă. Oameni de teatru în arhivele Securităţii” de Cristina Modreanu, „Putin. Obsesia imperiului” de Arman Goşu, dezbatere pe marginea cărţii lui Salman Rushdie – „Limbaje ale adevărului”.

Între noutăţile din colecţia Biblioteca Polirom se numără: Jackson R. Bryer, Cathy W. Barks (editori), „Dragă Scott, scumpă Zelda. Scrisorile de dragoste dintre F. Scott Fitzgerald şi Zelda Fitzgerald”, Albert Camus, „Jurnale de călătorie”, John Steinbeck, „Autobuzul rătăcitor”, Philip Roth, „Patrimoniu. O poveste adevărată”, David Grossman, „Sunt şi copii în zigzag”.

Curtea Veche Publishing

Cele mai iubite titluri ale editurii, dar şi noile apariţii, preţuri speciale pentru întreaga perioadă a târgului, dar mai ales o serie de evenimente ce vor prilejui întâlniru cu artişti cunoscuţi şi apreciaţi la nivel internaţional precum Dan Perjovschi, autori iubiţi de cărţi de copii, de la Cristiana Petre şi Andra Badea, autoarele şi ilustratoarele Tiny Rockers, la autorul lui „ŢUP”, Alex Donovici sau vedete ale muzicii din România, precum Cornel Ilie de la VUNK.

Alina Purcaru, Mihaela Michailov şi Marius Constantinescu vor dialoga cu coordonatoarea Byblos, Luana Schidu. ASR Principele Radu va fi prezent la evenimentul de lansare a unui nou volum din Cărţile Regale.

Între lansări: „Ţup şi Influenţerii Binelui” şi „Învăţătorii de Grijă. Rocky” de Alex Donovici, „Dan Perjovschi. The Horizontal Newspaper A School of Text and Image”, „Interior Chinatown” de Charles Yu, discuţie despre intersecţiile dintre literatură şi cinematografie.

Corint

Zeci de titluri noi, reduceri de până la 50%, evenimente şi sesiuni de autografe îi vor întâmpina pe cititori în standul Corint.

Aceştia vor avea ocazia de a se întâlni cu autori precum: Alexandra Potter, Georgeta Filitti, Simona Preda, Filip-Lucian Iorga, Ana Iorga, Flori Bălănescu, Lucian Vasile, Marina Almăşan, Ana-Maria Rusu, Liviu Drăghici.

Între lansări: “Nebunia nucleară. O istorie a crizei rachetelor din Cuba”, de Serhii Plokhy, “România de totdeauna, Simona Preda în dialog cu acad. Georgeta Filitti”, “Războiul spionilor: acţiunile secrete ale exilului românesc la începutul comunismului” de Lucian Vasile.

Litera şi Litera Mică

În cele cinci zile de festival, la standul Editurii Litera, cititorii vor fi întâmpinaţi cu noutăţi editoriale, cu bestsellerele momentului, lansări, discuţii literare, sesiuni de autografe, reduceri, dar şi cu magicele cărţi despre Crăciun.

De la câştigătorul Man Booker 2021, Damon Galgut, la stand va fi bestsellerul „Promisiunea“, de la laureatul premiului Nobel pentru Literatură 2021, Abdulrazak Gurnah, descoperim cărţile din seria de autor: „Paradis“, „Pe ţărm“, „Vieţi în derivă“ şi „Abandon“. De asemenea, printre noutăţi sunt şi titluri nominalizate la premiul Man Booker precum „Încredere“, de Hernan Diaz, şi „Stăpânele lunii“, de Jokha Alharthi.

Printre cărţile-eveniment ale târgului se află noul bestseller de Michelle Obama, „Lumina din noi. Cum să învingi în momentele dificile“. Cartea semnată de fosta primă-doamnă apare simultan în 14 ţări ale lumii, fiind o combinaţie deosebită de poveşti pline de forţă şi de sfaturi pline de profunzime.

Iubitorii de non-ficţiune vor găsi la standul Editurii Litera bestsellerele momentului, din categoria psihologie, lifestyle şi memorii: „De ce nu mi-a spus nimeni asta până acum? Sfaturi practice pentru zile cu susul în jos“ de Dr. Julie Smith; „Hygge Home“ de Meik Wiking; „Arta de a citi oamenii. Cum să stabileşti conexiuni cu oricine în orice împrejurare“, semnată de autorii Emily Alison şi Laurence Alison; „ZOV“ de Pavel Filatyev – o primă mărturie din interiorul armatei ruse, despre războiul care a zguduit lumea; „Influenţa socială. Cum să obţii ce vrei fără compromisuri“ de Zoe Chance şi „Leadership“, semnată de Henry Kissinger, legendarul diplomat al Americii.

Colecţia „Buzz Books“ este completată cu noutăţi: „Poveşti din cafenea“ de Toshikazu Kawaguchi; „Ariadna“ de Jennifer Saint; „Inimile noastre rătăcite“ de Celeste Ng, dar şi noutatea editorială „Motanul care voia să salveze cărţile“ de Sosuke Natsukawa – o poveste înduioşătoare despre găsirea curajului, despre compasiunea pe care le-o arătăm celor din jur – şi despre puterea nemaipomenită a cărţilor.

Lansările din colecţia Biblioteca de Proză Contemporană vor avea loc la Cafeneaua Scriitorilor din cadrul standului. În acest an, colecţia a celebrat doi ani de activitate, timp în care au fost aduse pe rafturile librăriilor din ţară 24 de volume – romane consistente, variate stilistic şi tematic. Scriitorii contemporani care îşi vor lansa volumele în cadrul târgului sunt: Daniela Raţiu, cu volumul „Ultimul an cu Ceauşescu“, Andrei Velea, cu romanul „a. normal“, şi Andrei Ungureanu, cu cea mai nouă apariţie a colecţiei – „Naşterea eroului“, roman câştigător al concursului de debut literar „Primul roman“, ediţia a II⁠-⁠a.

Cărţile super-distractive, dar şi educative vor aştepta micii cititori la secţiunea de titluri destinate copiilor. Printre noutăţi se află cartea „De ce e importantă ştiinţa?“, un volum care explică pe înţelesul copiilor unde a început ştiinţa, de ce e atât de importantă în ziua de azi şi spre ce cuceriri incredibile ne-ar putea duce în viitor, urmată de enciclopedii şi cărţi cu autocolante, atât de îndrăgite!, precum şi de cele din seria „Învăţ să scriu“ şi „Ştiu să scriu“.

Pentru cei aflaţi în căutarea magiei de Crăciun, spiritul sărbătorilor poate fi găsit printre cărţi: „Bradul de Crăciun“ – o poveste ilustrată, perfectă pentru sărbătoarea Crăciunului, în stilul inconfundabil al Juliei Donaldson, una dintre cele mai iubite scriitoare de cărţi pentru copii din lume – şi „Ce-mi place mai mult decât Crăciunul“, de Ellie Hattie, o poveste despre spiritul Crăciunului în familie, dar şi multe alte cărţi de activităţi, speciale pentru timpul petrecut în familie.

Crăciunul pentru copii vine cu multe surprize la standul Editurii Litera, una dintre cele mai frumoase fiind chiar vizita lui Moş Crăciun, care, în zilele de miercuri şi joi (18:30-20:00), sâmbătă şi duminică (13:00 – 15:00) ale târgului, va întâmpina micii cititori cu surprize, daruri şi recomandări de lectură.

În cadrul târgului, la standul Editurii Litera, vor fi aplicate reduceri de până la – 45%, atât la cărţile pentru copii, cât şi la cele pentru adulţi. Reducerile vor fi însoţite de promoţii şi surprize.

Editura Institutului Cultural Român

Institutul Cultural Român va fi prezent la ediţia din acest an a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România cu o ofertă de peste 50 de titluri: volume din sfera memorialistică, albume de artă sau literatură, pe care cititorii prezenţi la Romexpo le vor putea cumpăra cu o reducere de 30 %.

“Albumul Centenar PEN”, albumul memorialistic “Ţipoia & Tzipoia, acasă în lumea umbrelor noastre” de George Tzipoia, cel mai recent număr al revistei Lettre Internationale, în care semnează texte nume importante ale scenei culturale româneşti şi internaţionale (istoricul Adrian Cioroianu, criticul de teatru George Banu, jurnalistul economic şi universitarul Mircea Coşea, scriitorii Radu Aldulescu, Carmen Firan sau traducătorul Victor Ivanovici), se numără pe lista noutăţilor editoriale recente.

Oferta de carte prezentă la stand include şi o serie de traduceri din literatura română, apărute cu sprijinul Institutului Cultural Român prin programele Translation and Publication Support şi Publishing Romania, volume de interes mai ales pentru publicul internaţional, care le va putea consulta la stand de-a lungul celor cinci zile de Gaudeamus.

Două lansări ale unor apariţii editoriale recente publicate de Editura ICR vor avea loc la standul Institutului la ediţia din acest an a Târgului de Carte Gaudeamus.

Vineri, 9 decembrie, de la ora 12.00, va avea loc lansarea albumului “Ţipoia & Tzipoia, acasă în lumea umbrelor noastre”. Volumul va fi prezentat de criticul şi istoricul de artă Pavel Şuşară şi de George Tzipoia, autorul cărţii. Artistul plastic George Tzipoia, fiul pictorului Alexandru Ţipoia (1914-1993), expune în acest album memorialistic istoria familiei sale, oferind totodată o imagine a societăţii în care au trăit şi au creat protagoniştii. Volumul include o selecţie consistentă din documentele fotografice păstrate în arhiva Ţipoia.

Duminică, 11 decembrie, de la ora 15.00, este plănuită lansarea “Albumului Centenar PEN” (coordonat de prozatoarea Mariana Gorczyca). Lucrarea va fi prezentată de scriitorii Mariana Gorczyca şi Radu Vancu, preşedintele PEN România. Apariţia marchează împlinirea unui secol de la înfiinţarea Centrului PEN Român.

Arhitectura, designul şi conceptul grafic al standului Institutului Cultural Român de la ediţia din acest an a Târgului de Carte Gaudeamus îi aparţin cunoscutului arhitect Răzvan Luscov.