Ministrul propus la Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse în Guvernul Nicolae Ciucă, a transmis miercuri seară, pe pagina sa de Facebook, un mesaj de mulțumire pentru avizul favorabil primit ca... ministru al Muncii.

Destul de repede, Gabriela Firea și-a corectat gafa, însă greșeala a rămas în istoricul editărilor de pe Facebook.

„Multumesc pentru avizul favorabil primit in aceasta seara, in Parlament, in calitate de ministru desemnat al Muncii, tineretului si egalitatii de sanse. Voi lupta cu energie si entuziasm pentru proiectele asumate : cresterea alocatiilor, sprijinirea financiara a tinerilor si a familiilor, drepturi egale intre barbati si femei🤗❤️”, cum se vede în imaginea de mai jos:

Acum, postarea Gabrielei Firea apare corectată: