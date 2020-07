Gabriela Firea, mesaj pentru Nicușor Dan: Nu mă bat cu nimeni în sondaje. Și Dragnea se lăuda înainte de europarlamentare, rezultatul a fost dezastruos

„Nu ma bat cu nimeni in sondaje. Si Domnul Dragnea se lauda cu procente uriase in sondaje cu 3 luni inainte de europarlamentare iar rezultatul a fost dezastruos. Asa si acum. Se lauda cu ce nu exista in realitate.

Si la alegerile anterioare, PNL scotea pe piata sondaje false. Candidatul de atunci, Catalin Predoiu, a aratat presei un sondaj in care se pretindea ca are 28%. La vot a luat doar 11%. Asa ca, cel mai corect sondaj se realizeaza in ziua votului. Am convingerea ca bucurestenii vor vota un om implicat, harnic, priceput, tenace”, se arată în declarația Gabrielei Firea, transmisă, joi, presei de Primăria Generală, după publicarea sondajului INSCOP referitor la opțiunile de vot la alegerile locale în Capitală.

Actualul primar general dă vina pe nerealizările din mandatul său pe liberalii din Consiliul General care nu au votat la timp proiectele bune propuse.

„PNL/PDL au blocat toate proiectele benefice pentru oameni, din Capitala, prin majoritatea din Consiliul General. Investitii pe care eu le-am deblocat si finalizat”, a mai declarat Gabriela Firea.

Potrivit unui sondaj INSCOP , comandat de PNL și publicat joi, 2 iulie, Nicușor Dan conduce în preferințele de vot ale bucureștenilor, pentru Primăria Generală. Gabriela Firea este devansată de contracandidatul său Nicușor Dan cu aproape 9 la sută. Dan ar fi preferat pentru Primăria Generală de 54,5% dintre bucureșteni, mai arată sondajul.

