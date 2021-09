„Nu ne iubim deloc cu PNL, nu avem blat nici chiar aici la Maramureș. Am văzut „revoluția bunului simț, România normală, mai mult, am adus România la stadiul de afară”. Din păcate, ăștia sunt cei care ne conduc. PSD câștigat alegerile din 2020, dar Iohannis și-a bătut joc și a ales coaliția pierzătorilor, „guvernul meu”. La fiecare două luni vedem scandaluri la guvernare. Au reușit să aducă țara în pragul colapsului. PSD a profitat că nu a putut să-și treacă nicio inițiativă până acum. Am reușit introducerea Legii consumatorului vulnerabil, că pe iei nu i-a interesat. Războiul lor ne-a făcut să trecem o anchetă asupra facturilor crescute la energie. Cei de la Ministerul Energiei sunt pe blat cu băieții deștepți din energie. Au liberalizat piața, deci prețurile au explodat. Avem o capacitate redusă de producție. Nu vă așteptați de la PSD să fie mediator între PNL și USR. Trebuie să plece tot guvernul, nu doar USRPLUS. Eu aș spera ca PSD AUR și USR în opoziție, să semneze un protocol de colaborare, să avem o moțiune comună”, a spus Gabriel Zetea la emisiunea „Culisele Statului Paralel”.