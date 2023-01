Jurnalista Anca Alexandrescu continuă seria dezvaluirilor explozive incepute in editia de duminica seara a "Culisele Statului Paralel". Intr-un maraton care se va intinde pe parcursul mai multor zile, jurnalista va prezenta noi aspecte din contractul privatizarii Petrom, "inclusiv acea "actiune de aur" a lui Adrian Nastase", pe langa asta, punand la bataie materiale de la Consiliul Concurentei, inclusiv Raportul post-privatizare al Curtii de Conturi. In plus, in zilele urmatoare vor exista dezvaluri si dezbateri ce au ca subiecte si alte privatizari paguboase pentru statul roman. Vorbim aici despre BCR, Rafo Onesti sau Sidex Galati.