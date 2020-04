Gabriel Oprea susține eventuala plafonare a prețurilor la produsele de bază și cere statului să fie "vigilent"

"Nu pot să nu fiu un pic vigilent pentru ca la nivelul ONU se vorbește deja despre pericolul de înfomentare. (...) Cred că statul trebuie să fie vigilent în această situație: produsele românești să nu plece la export decât ce este în plus și să aducem și din afară. Vedeți ce greu se aduce din afară în perioada asta. Sunt peste 5 miloane de pensionari, 8 miloane de persoane cu dizabilități, toți sunt îngrijorați de creștere prețurilor", a spus Oprea.

Premierul Ludovic Orban a vorbit în premieră, la începutul acestei săptămâni, la Realitatea PLUS, despre analizarea posibilității plafonării prețurilor la alimente în criza generată de noul coronavirus. Șeful Executivului a spus atunci că în acest moment este analizată această variantă, neavând încă o evaluare pe marginea acestui subiect.

„Analizam , asteptam de la Coniliul Concurentei și Autoritatea pentru Protectia COnsumatorukui date pentru a face o evaluare srioasa. Aici nu merge sa iei masuri fara sa tii cont de realitate. O mare parte a produselor de pe piata romaneasca provin din import. Daca producatorul a crescut pretul, eu nu pot sa impun sa vanda aici la un pret daca el cumpara la un pret mai mare decat cumpara acum o luna de zile. Nu poti sa impui un pret din burta, un mercurial, pentru ca vor disparea de pe piata si vor fi vandute pe retele nelegale. In momentul in care pui un pret care nu are legatura cu cel al producatorului sau angrosistului , risti sa ramai fara produse, si abia atunci risti penurie. Nu pot fixa pret la cartof, mar, importat, de exemplu, din Polonia. Daca pretul la care se improta a crescut, al producatorilui, evident va creste pretul in Romania”, a declarat Ludovic Orban în emisiunea „Legile puterii” de la Realitatea PLUS.