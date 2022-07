„Ziua Forţelor Aeriene este sãrbãtoritã la 20 iulie, odată cu prăznuirea Sfântului Mare Prooroc Ilie Tesviteanul, patronul spiritual şi ocrotitorul temerarilor zborului.

Astăzi urãm sãnãtate și succes întregului personal, militar şi civil, care serveşte ţara sub Drapel, în cadrul acestei categorii de forţe a Armatei României.

Forţele Aeriene îşi fac pe deplin datoria, cu profesionalism şi dăruire. În aceastã zi, cu precãdere, trebuie subliniatã contribuţia pe care au adus-o la apărarea ţării în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, dar şi rezultatele obţinute în exerciţiile multinaţionale, în teatrele de operaţii, în transportul trupelor, în misiunea de serviciu Poliţie Aeriană executată sub comandă NATO, în misiunile umanitare pentru salvarea vieţilor aflate în dificultate.

Forţele Aeriene Române trebuie să facă faţă provocărilor pentru a se menţine la standardele de interoperabilitate şi compatibilitate ale aliaţilor.

Consider cã este foarte important și necesar că, în paralel cu desfăşurarea programelor strategice de modernizare şi înzestrare, să se desfăşoare pregătirea, sub toate aspectele, a resursei umane. Iar militarii și civilii din Forțele Aeriene, la fel că și colegii lor din celelalte categorii de forțe ale Armatei, trebuie să fie sprijiniți de statul român, fie cã sunt activi, fie cã sunt rezerviști.

Să nu uităm niciodată că România a fost printre primele din lume în cucerirea spaţiului aerian. Aeronautică mondială s-a ridicat şi pe aripi româneşti. Primul zbor efectuat cu un avion proiectat şi construit în România, la Arsenalul Armatei, de către Aurel Vlaicu, a fost momentul de referinţă în istoria aviaţiei româneşti şi mondiale, alături de realizările remarcabile a încă doi titani ai zborului – Traian Vuia şi Henri Coandă.

Lecţia supremă pe care ne-au lăsat-o eroii noştri este aceea că toţi cei care şi-au asumat până la capăt destinul de a sluji cu onoare şi cu devotament ţara trebuie să se dedice cu toată fiinţa împlinirii acestui ţel. Avem tot respectul și toată recunoștință faţă de camarazii noştri căzuţi la datorie şi faţă de toţi cei care sunt gata să apere, cu preţul vieţii, valorile în care cred românii.

Cer senin şi la mulţi ani!

Gl.(r) Gabriel Oprea

Președintele UMPMV”