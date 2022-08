Două persoane au fost ucise și 12 au fost rănite în urma unei furtuni violente care a măturat insula franceză Corsica, în timp ce vântul puternic și ploile torențiale au lăsat aproximativ 1.000 de gospodării fără electricitate în Franța continentală, transmite Reuters.

În unele părți ale Franței a plouat în doar câteva ore mai mult decât în ultimele luni, înregistrându-se inundații majore, după ce în ultima vreme canicula și seceta au degradat capacitatea solului de a absorbi apa.

În sudul Corsicii, o fată de 13 ani a murit când un copac a căzut peste un bungalou dintr-un camping , iar o femeie de 72 de ani a fost ucisă când mașina sa a fost lovită de acoperișul unei case, au declarat autoritățile.

#France - Heavy storm on the Mediterranean island of #Corsica



Wind gusts up to 220 kmh / 136 mph, buildings damaged, trees fell, streets flooded.



A girl (13) and a woman (72) were killed, 12 people injured.



📽 @StefanuPinelli / Campo Dell\"oro Airport



