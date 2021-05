Un tanar de 22 de ani a fost condamnat, recent, la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru fraude informatice comise dupa ce a clonat paginile de Facebook si Instagram ale unei banci cunoscute din Romania, scrie ziare.com.

Ancheta in acest caz de frauda informatica a fost deschisa in luna august 2020, la plangerea unui barbat care a reclamat ca din contul sau au fost transferati, prin intermediul aplicatiei internet banking, aproape 6.000 de lei.

In plangerea depusa la Politie, barbatul a aratat ca are un cont deschis la o banca prin intermediul caruia incaseaza pensia, iar pentru a verifica suma pe care o mai are in cont folosea site-ul bancii, unde se loga folosind un nume de utilizator, o parola si un cod generat de token.

Pentru ca voia sa isi deschida un cont de internet banking a cautat informatii pe Google si a fost directionat pe pagina de Facebook "a bancii".

"In conversatia purtata pe aplicatia Facebook Messenger i-au fost solicitate diferite informatii cu privire la datele sale de stare civila, adrese de e-mail, precum si parole de acces la aceste adrese. Toate aceste date solicitate de pretinsul operator al unitatii bancare au fost comunicate de victima, aceasta avand convingerea ca discuta, in mod efectiv, cu un reprezentant bancii", aveau sa descopere politistii care au lucrat la caz.

Ancheta a mai scos la iveala ca in plasa escrocului au mai cazut alte trei persoane.

Procurorii DIICOT, care au realizat ancheta in acest caz, au realizat si o perchezitie, cu ocazia careia au strans probe suficiente care sa dovedeasca frauda pusa la cale de tanarul cu opt clase. Audiat, escrocul a recunoscut acuzatiile aduse si a primit trei ani de inchisoare cu suspendare.