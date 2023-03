Curtea de Apel București a decis vineri înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu pentru frații Andrew și Tristan Tate și cele două complice ale lor.

Dosar 8921/3/2023 - În baza art. 204 Cod procedură penală raportat la art. 4251 alin. 7 pct. 2 lit. a Cod procedură penală admite contestațiile formulate de inculpații Tate III Emory Andrew, Tate Tristan, Naghel Georgiana Manuela si Radu Alexandra Luana împotriva încheierii din data de 22.03.2023 pronunțată de judecatorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalul Bucuresti, Sectia I Penală, în dosarul nr. 8921/3/2023.

Desființează în totalitate incheierea contestată si rejudecând:

În temeiul art. 237 alin. 1 Cod procedură penală respinge propunerea de prelungire a duratei măsurii arestării preventive formulată de DIICOT privind pe inculpatii Tate III Emory Andrew, Tate Tristan, Naghel Georgiana Manuela si Radu Alexandra Luana.

În temeiul art. 237 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 242 Cod procedurã penala, art. 202 alin. 1 si 3, 4 lit. d Cod procedură penală și art. 218 Cod procedură penală, înlocuiește măsura arestului preventiv dispusă fata de inculpații Tate III Emory Andrew, Tate Tristan, Naghel Georgiana Manuela si Radu Alexandra Luana prin încheierea din data de 30.12.2022 a judecătorului de drepturi si libertăți din cadrul Tribunalului Bucuresti, Secția | Penală in dosarul nr. 37100/3/2022, cu măsura preventivă a arestului la domiciliu, pe o perioada de 30 de zile, de la data de 31.03.2023, pâna la data de 29.04.2023, inclusiv.

În baza art. 221 alin. 1 Cod procedură penală pe durata măsurii arestului la domiciliu inculpații Tate III Emory Andrew, Tate Tristan, Naghel Georgiana Manuela și Radu Alexandra Luana au obligația de a nu părăsi imobilele în care locuiesc, fără permisiunea organului judiciar în fața căruia se află cauza.

Dispune punerea de îndată în libertate a inculpaților Tate III Emory Andrew, Tate Tristan, Naghel Georgiana Manuela și Radu Alexandra Luana de sub puterea mandatelor de arestare preventivă emise de judecâtorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Bucuresti, dacã nu sunt reținuți sau arestați in altă cauza.

În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat, in fond si contestație, rămân în sarcina acestuia.

Definitivă.

Pronunțată în camera de consiliu astăzi, 31.03.2023.