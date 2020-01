Franța va închide 14 reactoare nucleare până în 2035

Franta ar putea inchide inca doua reactoare in perioada 2025-2026, mai devreme decat se estima.

În plus faţă de închiderea ”în vara anului 2020″ a celor două reactoare de la centrala Fessenheim - -, preşedintele francez a anunţat închiderea altor 12 reactoare.

Planul este de a inchide 14 reactoare pana in 2035, potrivit documentului Guvernului francez.

Un minimum de patru și un maximum de şase reactoare vor fi oprite până în 2030, iar reactoarele rămase cel târziu până în anul 2035, relatează Agerpres.

Închiderea reactoarelor face parte dintr-un plan mai amplu al guvernului francez de a reduce până la 50% energia nucleară până în 2035 - în momentul de faţă ponderea fiind de 71,6% în 2017.

Franța are un total de 58 de reactoare repartizate în 19 situri şi se plasează astfel pe locul doi în lume ca număr de reactoare, după Statele Unite (99 de reactoare).

Activitatea celor doua reactoare nucleare de la Fessenheim, cele mai vechi din Franta, va fi oprita anul acesta, in februarie si in iunie. Reactoarele sunt în apropierea Germaniei şi Elveţiei .

"Daca anumite conditii legate de pretul electricitatii si evolutia pietei europene de electricitate sunt indeplinite, inchiderea a inca doua reactoare ar putea avea loc in perioada 2025-2026. Decizia va fi luata in 2023", se arata in document.

Grupul energetic francez EDF ia in considerare inchiderea unor reactoare de la centralele din Blayais, Bugey, Chinon, Cruas, Dampierre, Gravelines si Tricastin, ca parte a planurilor de reducere a energiei nucleare.

EDF, controlat de statul francez, opereaza 58 de reactoare nucleare si este responsabil pentru aproximativ 75% din productia de electricitate a Frantei. Insa in ultima vreme compania a fost afectata de desele opriri ale reactoarelor din motive de securitate si in plus trebuie sa faca investitii de aproximativ 55 de miliarde euro pentru modernizarea centralelor nucleare.