Klaus Iohannis, alături de premierul Florin Cîțu, dar și principesa Margareta au dat marți o mână de ajutor soldaților care au împachetat cadourile pe care urmează să le primească veteranii de război.

Șeful statului a participat la campania „Alături de Veterani”, organizată de Ministerul Apărării Naționale, cu prilejul Zilei Naţionale a Veteranilor de Război, la Cercul Militar Național.

„Vă doresc numai bine. Vă doresc tuturor sărbători fericite, binecuvântate și multă sănătate”, le-a transmis președintele veteranilor prezenți.

Este vorba despre 2.610 veterani români și opt din republica moldova care au luptat în cel de-al doilea război mondial. Printre aceștia se numără și Ioan Eșanu, care are acum 97 de ani.

„A fost necesar efortul asta, copil de 20 de ani sa manuiesti grinzi de 200 de kg la constructia liniei de fortificatie. În perioada 15 aprilie-23 august, cand s-a rupt frontul la Iasi si noi ne-am imprastiat ca potarnicile, am plecat in mars, din traiste taranesti am facut turbinca in care am atarnat 2 kg de malai, 2 kg de fasole, slanina”, a povestit veteranul Ioan Eșanu, potrivit Realitatea PLUS.

O mână de ajutor la împachetatul cadourilor au dat și jurnaliștii Realitatea PLUS Ioana Cîrstea și Marius Ioniță, de la PLUS Matinal.

Pachetele urmează să ajungă la veterani în zilele următoare, înainte de Paște.

Șeful Direcției informare și relații publice în Ministerul Apărării, general de brigadă Constantin Spînu, a anunțat că „de mâine vor fi distribuite aceste pachete la fiecare veteran acasă, cu ajutorul militarilor. Încercăm să aducem în aceste echipe și voluntari entuziaști”.

Campania „Alături de Veterani” este organizată de Ministerul Apărării Naționale, cu prilejul Zilei Naţionale a Veteranilor de Război.

În fiecare an, la 29 aprilie, se sărbătorește Ziua Veteranilor de Război, în semn de recunoaştere a meritelor deosebite ale celor care au luptat pentru apărarea independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale a României. La București, adunarea festivă prilejuită de sărbătorirea Zilei Veteranilor de Război a avut loc joi, 27 aprilie, în Sala de Marmură a Palatului Cercului Militar Național.