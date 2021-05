Protestatarii sunt nemulţumiţi că la punctul de lucru din Caracal al fabricii salariile sunt mai mici şi cu 1.000 lei, faţă de ce încasează colegii lor de la Arad.

„Suntem 500 de persoane, aproape toţi salariaţii, care protestăm de de joi. Singura nemuţumire este faptul că salariile sunt foarte mici. Ne comparăm cu cei de la Arad, unde sunt salarii mari, în timp ce aici, la noi, este salariul foarte mic, deşi facem de două-trei ori mai mult. Eu, după 12 ani de muncă, am un salariu de 2.770 lei brut, iar la Arad au 3.700”, a declarat Paul Stancu, unul dintre protestatari.

Oamenii cer renegocierea salariului, conform contractului colectiv de muncă, şi creşterea veniturilor cu 500 lei pentru fiecare angajat.

„Noi cerem doar 500 lei să se pună la salariu. În contractul colectiv de muncă se spune că în fiecare an se negociază salariul. Anul trecut, din cauza pandemiei, nu s-a negociat. Anul acesta, trebuia iar să se negocieze, dar ni se pun beţe în roate. Ne spun că salariile se dau în funcţie de zonă. Adică la Caracal, suntem săraci şi ne ajunge. Eu am 1.600 lei net, plus 21 de bonuri de masă”, a mai declarat Stancu.

Muncitorii ameninţă că nu se vor întoarce la lucru până când nu primesc asigurări că le vor fi majorate salariile.

„Trebuie să mergem şi să declarăm greva, conform legii. Apoi, vom sta în grevă până ni se pun 500 lei la salariu”, a mai arătat protestatarul.