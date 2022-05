Protestele au început încă de săptămâna trecută în capitala Erevan. De atunci, oamenii au ieșit în fiecare zi pe străzile orașului.

Protestatarii cer demnisia lui Nikol Pashinyan, premierul armean pe care îl acuză de complot, și de faptul că vrea să cedeze Azerbaidjanului toată regiunea Nagorno-Karabah.

Forțele de ordine au intervenit după ce mai mulți prostestatari agresivi au încercat să rupă cordoanele polițiștilor. Oamenii legii au reținut peste două sute de persoane care au blocat mai multe drumuri importante și au instigat mai mulți oameni să recurgă la acte violente.

Nagorno-Karabah este disputată de trei decenii de Armenia şi Azerbaidjan și a făcut în 2020 obiectul unui război de şase săptămâni între cele două ţări, soldat cu peste 6.500 de morţi, înaintea unui armistiţiu negociat de Rusia.





În cadrul acestui acord, Armenia a cedat întregi părţi de teritoriu pe care la controla de la un prim război victorios la începutul anilor 1990, iar în Nagorno-Karabah a fost desfăşurată o forţă de pace rusă.

