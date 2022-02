Un cub format din 186 de kilograme de aur pur de 24 de karate a fost construit şi pus în mijlocul parcului.

Acesta a fost imediat înconjurat de localnici şi fotografi.

În acelaşi timp, opera de arată are propria lui echipă de securitate.

Artistul german Nicolas Castello a proiectat cubul şi, deşi opera de artă nu este de vânzare, este evaluată la aproximativ 11,7 milioane de dolari. Aurul a fost cumpărat la 1.788 USD pe uncie.

Cubul a fost turnat la Aarau, Elveţia, şi a necesitat un cuptor lucrat manual.

Cuptorul special a fost creat pentru a susţine dimensiunea şi volumul mare al aurului.

