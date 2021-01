FOTO/ Impact nimicitor între un TIR și un autoturism, în județul Iași! Trei morți și doi răniți

La sosirea echipajelor la fata locului s-a constat faptul ca trei victime prezintă leziuni incompatibile cu viata, iar celelalte 2 sunt conștiente. In prezent, se intervine cu doua autospeciale de stingere, un echipaj de prim ajutor și un echipaj de terapie intensivă mobilă, informează ISU Iași.

”In jurul orei 13.00, politistii au fost sesizati despre un accident rutier care a avut loc pe Dj246, la iesirea din localitatea Scânteia in care a fost implicat un TIR si un autoturism. In urma accidentului 3 persoane au decedat. In cauza se efectueaza cercetari pentru vatamare corporală din culpă si ucidere din culpă”, informează IPJ Iași.