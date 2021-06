Presa locală a relatat mai devreme despre înjunghieri multiple comise în această localitate cu circa 130.000 de locuitori, situată la sud-est de oraşul Frankfurt, potrivit Reuters, citat de Agerpres.

Potrivit poliţiei, nu există indicii despre existenţa unui al doilea suspect care să fi participat la atac şi populaţia nu este în pericol. Nu au fost furnizate deocamdată informaţii despre cel arestat, un bărbat de culoare.

În filmările distribuite pe rețelele de scoalizare sunt surprinse momentele de după brutalul atac, iar la un moment dat suspectul, evident confuz și speriat de grupurile de bărbați care încep să-l încercuiasă, o rupe pe fugă.

