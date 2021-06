Incidentul s-a petrecut vineri dimineață, în timpul unei ploi extrem de puternice.

A British Airways 787 Dreamliner just suffered a nose gear collapse at Heathrow Terminal 5 this morning. pic.twitter.com/64lCqLCtNH

Potrivit martorilor și fotografiilor, trenul de aterizare din față, de sub cabina pilotului, s-a prăbușit, lăsând avionul într-un unghi, accidentul fiind cunoscut în limbajul aviatic drept "căderea nasului", potrivit Daily Mail.

„În prezent nu se cunoaște amploarea daunelor, iar alte detalii vor fi raportate odată disponibile”, a transmis AerohubNews.

Avionul 787-8 a intrat în flota British Airways în 2013 și pe toată durata pandemiei a asigurat transport de marfă, inclusiv materiale sanitare pentru personalul medical din prima linie.