FOTO/ Accident cumplit în județul Neamț! O adolescentă a fost prinsă sub dărâmături

Accident cumplit în județul Neamț! O adolescentă a fost prinsă sub dărâmături

Un accident cumplit a avut loc in localitatea nemțean Bălțătești, între un autotren și un autoturism, în urma impactului dintre cele autovehicule TIR-ul intrând la propriu în casa unui loclanic, pe care a și dărâmat-o. Drept urmare a impactului puternic, șoferul de Tir care a rămas încarcerat. În plus, o adolescentă - fiica familiei a cărei case a fost distruse de TIR - a fost prinsă sub dărâmături, relatează realitateadeneamt.