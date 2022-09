"Pentru cateva ore praful din sudul Bucurestiului a devenit o ceata densa. Sursa e demolarea turnurilor de pe platforma IMGB. Demolarea a fost facuta fara nicio solutie eficienta de stopare a imprastierii prafului, asa cum se intampla pe orice santier din orice oras european.

Praful a depasit de peste 7 ori limita maxima admisa, dar valoarea nu apare pe calitateaer.ro pentru ca Reteaua Nationala de Monitorizare a Calitatii Aerului RNMAC jongleaza cu medii de 24 de ore, ceea ce nu arata de facto praful din aerul pe care-l respiram la orele de varf ale traficului, de exemplu.

In orasele europene, in astfel de cazuri, amenzile sunt de zeci de mii de euro. La noi nu exista niciun sistem care sa sisteze activitatea unui santier sau a unei companii in cazul unei astfel de poluări. Garda Naţională de Mediu ar fi trebuit sa fie pe teren imediat si sa constate malpraxisus companiei care a efectuat demolarea", a scris Berceanu.

Fostul șef de la mediu a punctat și absența câtora elemente cheie în astfel de operațiunui: plasele speciale de protectie impotriva prafului, umectarea puternica a terenului si a obiectivelor supuse demolarii si tunurile pulverizante cu vapori cu apa care trebuiau sa functioneze pe perioada demolarii.