Centrul academic, numit G.O.R.K.K.I. - Observatorul Geopolitic pentru Problemele Esențiale ale Rusiei - funcționează sub egida Universității din Sankt Petersburg, orașul de baștină al lui Putin. "Am fost co-fondatoare și acum conduc centrul G.O.R.K.K.I.", a menționat Kneissl pentru TASS. "Datorită volumului mare de muncă și a atenției pe care o necesită, am ales să mă relochez în Sankt Petersburg", a adăugat fosta conducătoare a diplomației austriece.

În 2018, Kneissl a atras atenția presei când l-a avut pe Putin ca oaspete la nunta sa și a dansat un vals cu el. Mai recent, a fost în centrul atenției după ce a închiriat o locuință într-un sat rusesc, exprimându-și dragostea pentru viața simplă de acolo: "Bunici, mere, vară, băi în râu. Este perfect. Nu am nevoie de destinații exotice ca Maldive sau Seychelles", a spus ea într-un interviu pentru TASS.

În același interviu, Kneissl nu s-a sfiit să-l critice pe președintele francez Emmanuel Macron și a subliniat că sportivii ruși nu ar trebui excluși de la competiții. De asemenea, a exprimat scepticism față de utilitatea unui summit pentru pacea în Ucraina, având în vedere reticența Kievului de a dialoga cu Moscova.

După ce s-a retras din politica activă, Kneissl a făcut parte din consiliul de administrație al Rosneft, o importantă companie petrolieră rusă, și a devenit o prezență constantă la emisiunile RT, canalul de știri rusesc.

Este demn de menționat că Kneissl nu este singura oficialitate austriacă care a avut legături strânse cu Moscova. Neutralitatea Austriei a fost adesea criticată, iar relațiile dintre Viena și Moscova au rămas puternice, chiar și după recentele tensiuni geopolitice din Ucraina.