În Republica Cehă veterinarii au trebuit să sacrifice marţi 80.000 de păsări contaminate cu gripă aviară de la o fermă din Libotenice, la aproximativ 45 de kilometri nord de Praga.



De la sfârşitul săptămânii, peste 100.000 de păsări au murit la această fermă din Cehia care avea până înainte de Crăciun un efectiv de 188.000 de păsări.



Veterinarii vor trebui să distrugă şi peste 1 milion de ouă, conform purtătorului de cuvânt.



Cehia a înregistrat un număr record de 48 de focare de gripă aviară în acest an.



În alte regiuni ale Europei, o mică fermă din nord-estul Sloveniei, din apropiere de Slovenska Bistrica, a fost plasată marţi în carantină după ce a fost detectat un prim caz de gripă aviară, conform autorităţilor slovene care au subliniat că este vorba de primul caz de îmbolnăvire cu virusul aviar H5N1 depistat în acest an.



De asemenea, în Franţa au fost detectate recent focare de gripă aviară în sud-vest, iar Marea Britanie a anunţat că a sacrificat în acest an aproape jumătate de milion de păsări pentru a stopa cea mai mare epidemie de gripă aviară cu care s-a confruntat până în prezent.

Belgia şi Ţările de Jos au impus de asemenea măsuri specifice în ultimele câteva luni, după detectarea unor focare de gripă aviară.