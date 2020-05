Focar de infecție la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. 34 de persoane au luat coronavirus

Este focar de infectie cu noul coronavirus la cel mai mare spital de neurochirurgie din zona Moldovei. Dupa ce vineri au fost confirmate 10 cadre medicale cu infectia cu SARS COV2, in urma testarii angajatilor si a pacientilor, numarul total al celor infectati a ajuns la 34.



"Au fost facute aproximativ 360 de teste. Acum sunt in total 34 de cazuri. Ipoteze sunt multe, de la relaxare, la nerespectarea procedurilor interne, sa nu uitam ca noi am primit pacienti in toata perioada asta din toate focarele COVID, desi ei sunt testati la internare si tinuti in zona tampon, se pot pozitiva si dupa 4-5 sau chiar 7 zile de la un test negativ. Noi evaluam toate posibilitatile, ancheta epidemiologica inca nu s-a terminat", a declarat Lucian Eva, managerul Spitalului de Neurochirurgie din Iasi.



Conducerea unitatii medicale a explicat ca s-a decis testarea angajatilor si a pacientilor dupa ce o asistenta care a stat acasa doua saptamani a fost confirmata cu infectia cu noul COVID, fiind testata cand s-a intors la serviciu.



Din totalul de 34 de persoane infectate, 3 sunt pacienti.



"Personalul infectat nu a lucrat in zona COVID, cu pacienti confirmati. Procedurile si-au dovedit eficienta in timpul perioadei de urgenta, toate materialele de protectie au fost la dispozitia tuturor, sunt multi factori de luat in calcul", a adaugat Lucian Eva, potrivit ziare.com.