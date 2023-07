Bacilul a fost confirmat la o carcasă de capră, după ce angajatul care sacrificase animalul a ajuns la Spitalul Sfântul Spiridon cu leziuni la nivelul antebrațului.

Așa au aflat autoritățile că lucrează la o exploatație și au descoperit au focarul.

Din fericire, nu a apucat nimeni să consume carnea.

Odată cu instituirea focarului, a intrat în vigoare și un plan de măsuri în respectiva exploatație.

Ce este antraxul?

Denumiri populare si alte denumiri: buba neagra, dalac, carbune extern, carbune intern

Antraxul este o boala infectioasa rara si grava, cauzata de bacteria Bacillus anthracis. Se transmite la om prin contactul direct cu animalele sau produsele acestora infectate. Simptomele sunt diferite, depind foarte mult de modul de contractare a bacteriei.

Antraxul este o boala infectioasa acuta cauzata de sporii produsi de bacteria numita Bacillus anthracis.

Cel mai frecvent, antraxul apare la animale vertebrate salbatice si domestice erbivore (bovine, ovine, caprine), dar poate sa apara, de asemenea, accidental si la oameni, atunci cand acestia vin in contact cu animalele infectate sau tesuturi de la animale infectate cu antrax.

Cat de des intalnit este antraxul si cum ne putem imbolnavi?

Antraxul este cel mai frecvent intalnit in regiunile agricole, acolo unde sunt animale. Atunci cand antraxul afecteaza oamenii, aceasta este, de obicei din cauza unei expuneri profesionale (zootehnisti, vanatori, crescatori de animale, veterinari etc.).

Cum se transmite antraxul?

Antraxul se poate transmite pe urmatoarele cai:

Cale cutanata prin contact cu animalul bolnav de antrax sau prin manipularea produselor provenite de la animale infectate deoarece sporii de B. anthracis pot trai

mai multi ani in produsele animalelor afectate de antrax (fire de par, de lana sau pielea uscata). Antraxul cutanat este forma cea mai frecvent intalnita de antrax.

Cale respiratorie prin inhalarea aerosolilor care contin spori de B. anthracis generati in timpul prelucrarii parului de animale, in special cel de capra (industria lanii si a blanurilor), determinand antraxul respirator.

Cale digestiva prin consumul de carne provenita de la animale infectate (antrax gastrointestinal).

Care sunt simptomele?

Simptomele bolii variaza in functie de modul de transmitere si apar de obicei dupa o perioada de incubatie de 2-7 zile.

Antraxul cutanat: Infectia pielii incepe cu o leziune reliefata care seamana cu o muscatura de insecta, in 1-2 zile apar vezicule si apoi un ulcer nedureros, de obicei 1-3 cm in diametru, cu o zona necrotica caracteristica, de culoare neagra, in centru. Poate aparea edemul sau umflarea tesuturilor din jur si a ganglionilor limfatici din zona adiacenta. Decesele sunt rare daca se aplica un tratament antimicrobian adecvat si la timp.

Antrax respirator (de inhalatie): Simptomele initiale pot semana cu o raceala obisnuita. Dupa mai multe zile, simptomele pot duce la probleme respiratorii grave si soc. Antraxul respirator este de obicei fatal si chiar in cazul unei terapii agresive cu antibiotice si de sustinere, 45% din cazuri pot fi fatale.

Antrax gastrointestinal: se caracterizeaza printr-o inflamatie acuta a tractului intestinal aparuta in urma consumului de carne contaminata cu spori de antrax. Primele semne includ greata, pierderea poftei de mancare, varsaturi, febra, urmate de dureri abdominale, varsaturi sanguinolente si diaree severa. Simptomele pot include, de asemenea, leziuni si dureri in gat, dificultate la inghitire, umflarea marcata a gatului si a ganglionilor limfatici regionali. Majoritatea cazurilor (25%-60%) se soldeaza cu deces.

Antrax meningian: manifestat prin meningita cu lichid cefalorahidian hemoragic, poate insoti forma cutanata (carbunele extern), evolueaza rapid spre deces.