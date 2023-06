„Ceea ce mă miră pe mine e că nu a luat nimeni niciun fel de atitudine. Domnul primar Boc și cu soția lui erau în față, sigur că nu era pentru el să se ridice să-l ia pe ăla, dar trebuia ăia să... Eu am fost chiar destul de blând. Pe prieteni îi prinzi numai atunci când ai probleme. Eu, de exemplu acum, sunt puțin sau mai mult dezamăgit de faptul că cei care îi socotesc prieteni, dar prieteni destul de apropiați, în sensul că mă caută, spun vorbe frumoase, de 3 zile de când a apărut nenorocirea asta... prietenii ăștia în aceste 3 zile... Cine credeți că m-a sunat din Cluj? Un șofer de taxi. Îl și numesc, Mitruț. Nu-l cunosc, dar m-a dus probabil cu taxiul lui. Și îmi spune niște vorbe: Sunt Mitruț care v-a dus cu taxiul și vă iubesc atât de mult, să nu fiți necăjit. E păcat să fiți necăjit, sunteți un om care aveți o vârstă și trebuie să vă bucurați de tot ce e în jur și de prietenii dumneavoastră. Aici m-a lovit exact în inimă. Cum să mă bucur de prietenii mei care nu mă sună de 3 zile?! Eu am niște prieteni niște oameni care tot timpul se bat cu pumnii în piept că-s prieteni cu mine. Păi dacă ești prieten, dai un telefon și spui - cum ești, mă, după toată tâmpenia asta care ți s-a făcut?

După aceea a venit la mine cred că ăla cu șapca, a venit și i-am dat 50 de lei. E jumate de milion vechi. Nici nu m-am uitat. I-am dat și i-am spus: nu-i nicio problemă, să nu fii supărat. Primarul Boc, nu că să-mi ia apărarea, să se fi ridicat sau acum în astea 3 zile să-mi dea și el, eu n-am făcut așa ceva. În 3 zile de când a apărut minunea asta care vrea să mă sape pe mine cât se poate, eu am așteptat chiar de la Boc, am așteptat un semn să-mi spună: îmi pare rău de ce s-a întâmplat, Florin dragă, eu am dorit ca tu să vii la sărbătoarea Clujului”, a spus Florin Piersic la Realitatea PLUS.

Marele actor a vorbit și despre telegrama despre care se spune că i-ar fi trimis-o Elenei Ceaușescu. „Trebuia să se arunce în aer pe chestia asta cu sărbătoarea din Piața lui Matei Corvin de acolo din Cluj, să se arunce în aer cu telegrama. Cine îmi spune asta poate că are dreptate. Nu vreau să speculez. Pot să presupun că acea telegramă... Nu presupun, spun! E un fals! Sau la fel de bine aș putea spune că eu fiind atunci într-o perioadă, îmi aduc aminte, cu toate că nu am văzut pe telegramă nici data, nici luna, nici anul în care a fost trimisă, dar am văzut ce a publicat această jurnalistă și am aflat că și actriță. Poate că în perioada aceea de dizgrație în care eu simțeam că orice făceam la televiziune era tăiat. Spuneau: nu, asta cu Piersic nu. Și atunci am înțeles că nu mă vor cei de la marea conducere a statului. Și poate că cineva, zic eu, din familia mea să fi trimis în numele meu ca să mai îmblânzească situația... Așa erau atunci vremurile. Artiștii apăreau sau dispăreau în funcție de simpatia sau antipatia de care se bucurau. Cu siguranță că vorbele astea nu îmi aparțin. Nu mă recunosc în ele. N-am scris-o eu. Nu așa aș fi scris-o eu dacă trimiteam o telegramă doamnei Ceaușescu. Presa spune că bănuiește că ar fi o răfuială a acestei actrițe cu mine. Nu are de ce să fie pentru că eu nu-mi amintesc să o fi cunoscut-o”, a mai precizat unul dintre cei mai apreciați actori ai României.

Florin Piersic le transmite un mesaj românilor: „Pe cei care mă ascultă, pe toți îi îmbrățișez și le doresc atâtea bucurii câte îmi doresc mie. Dar mai ales sănătate!”.