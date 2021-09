„Liberalii se taie între ei, USR este contra liberalilor. Este clar că nu se ceartă decât pe anumite funcții în partidele lor. În primăvară, au fost amendamente pentru legea consumatorului final. Atunci când pui amendamnete, dacă nu ai majortate, ele nu trec. Atunci nu aveam majoritate în Parlament, acesta este motivul pentru care legea consumatorului vulnerabil nu a fost depusă. Această colaborare între AUR și USRPLUS este una greșită, având în vedere viziunile politice ale celor din AUR. Am lucrat la ellie Wiesel, îmi dau seama că dacă există un antismeit, precum Lavric, este greșit, pentru că oamenii aceia se exprimă public, mai mult, semnează un document în comun. Dacă USRPLUS semnează o moțiune...Iohannis i-a chemat la consultații, pe cei din USRPLUS. Între USRPLUS și România este o foarte mare distanță. Partidul Socilaiștilor Europeni nu a reacționat pentru că a venit cîțu și s-a plâns acolo. Doar noi suntem în stare să-l dăm jos pe Cîțu. Oricât ar însemna să dea lumea vina pe noi, nu PSD este vinovat pentru actuala criză. Prioritatea zero este consumatorul vulnerabil, iar Cîțu este parte din problemă. S-a cerut în plenul Senatului să fie aplicată legea, USRPLUS a votat să intre abia din decembrie 2022. Facturile au bubuit. După aceea au spus de la 1 ianuarie 2022, iar USR și PNL au refuzat ședința în Parlament pentru a trece legea. Recunosc, nu am citit azi nimic despre rectificarea bugetară propusă de Florin Cîțu. Mi-e greu să cred că sumele vor ajunge și la primarii PSD”, a declarat Florin Manole.