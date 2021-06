Premierul Florin Cîţu subliniază că în municipiul Bucureşti, care are cea mai mare rată de vaccinare din ţară, nu s-a înregistrat niciun caz de COVID-19 în ultimele 24 de ore, fapt ce arată că vaccinarea este singura soluţie de a depăşi pandemia.

"Bucureşti are cea mai mare rată de vaccinare din ţară. Tot în Bucureşti, în ultimele 24 de ore am avut 0 (!!!) persoane infectate cu virusul SARS-COV 2. Vaccinarea este singura soluţie pentru a depăşi pandemia. It is that simple!", a afirmat duminică premierul Cîţu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Aproape 4,7 milioane de români au fost vaccinaţi împotriva COVID-19 până în prezent, conform ultimei raportări, de sâmbătă 26 iunie, a Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea (CNCAV) împotriva COVID-19. Astfel, din 27 decembrie 2020 au fost administrate 8.880.515 de doze de vaccin unui număr de 4.691.498 de persoane, dintre care 221.348 au primit o doză şi 4.470.150 şi pe cea de-a doua.