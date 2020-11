Florin Cîțu la "Legile Puterii": Ar fi fost un act sinucigaș să majorăm pensiile cu 40%

"Eu am spus de prima clipă că a majoara pensiile cu 40% ar fi fost un act sinucigaș pentru orice economie din lume. Dacă mai adăugăm la situație și faptul că intram într-o criză economică generată de una de sănătate ar fi însemnat să ne aruncăm singuri în aer. Noi am majorat pensiile cu cea mai mare sumă din istorie, de 177 de lei, în timp ce PSD, care a fost trei ani la guvernare, n-a majorat în niciun an pensiile cu această sumă. În plus, rata inflației a scăzut anul acesta lună de lună și a ajuns la cel mai mic nivel din 2017, în timp ce în perioada guvernării PSD rata inflației a ajuns la 5,4%, cel mai ridicat nivel din 2011" a explicat Florin Cîțu.

"De aceea spun că această măsură, creșterea punctului pe pensie cu 177 și scăderea inflației a fost cea mai bună măsură, pentru că și puterea de cumpărare a crescut, poți să cumperi mai mult cu 177 de lei," a mai afirmat șeful Finanțelor, în direct la "Legile Puterii" de la Realitatea Plus.