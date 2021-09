Șeful Guvernului a anunțat joi că nu va accepta „nicio scuză” pentru posibile întârzieri în această iarnă din partea autorităților locale, legate de pregătirea operațiilor de deszăpezire, stocuri pentu energie și materiale necesare.

„Nu accept în acest an nicio scuză. Ştim că vine sezonul rece, trebuie să pregătim din acest moment toate stocurile: şi pentru energie, şi material pentru deszăpezire şi aşa mai departe. Toate stocurile trebuie pregătite. Nu există o scuză, să spunem că nu am ştiut, că ne-a luat prin surprindere. Anul acesta nu are cum să ne ia prin surprindere sezonul rece. Ne pregătim de acum. De aceea aş vrea ca toată lumea să fie pregătită. Dacă are nevoie de ceva, să spună acum, nu în mijlocul unei furtuni de zăpadă sau altă situaţie. Acum trebuie să spunem ce avem nevoie. (...) Trebuie să aveţi discuţiile acum cu operatorii economici, să faceţi contractele, să vă asiguraţi că aveţi toate stocurile", a spus premierul în videoconferința cu prefecții şi cu reprezentanţii Direcţiilor de Sănătate Publică.

La videoconferință au participat și ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, reprezentanţi ai ministerelor Sănătăţii şi Transporturilor.