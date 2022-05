„Dobânzile sunt din ce in ce mai mari . Astăzi depășim record după record si nu pe parte pozitiva, Decizia e la guvern. Eu zic ca poti, că se poate. Dacă vrei, poți”, a declarat Florin Cîțu, miercuri, la Parlament.

Întrebat despre amânarea ratelor, Florin Cîțu a spus că „se poate initia orice proiect vrei, dar daca nu e decizia coalitiei , nu va trece niciodata. Când am vrut sa ii ajutam pe antreprenori... Sunt discriminați. Ei nu primeasc la timp TVA restituit, e o discriminiare. Am incercat un amendament. Înțeleg că nu va trece niciodatî, că nu e dorit de coalitie”.

Florin Cîțu a arătat în direcția Ministerului Finanțelor și a Băncii Centrale pentru rezolvarea actualei situații economice în România.

„Ce poate face Ministerul Finanțelor e să dea un semn clar pentru deficit redus, inflația va scădea clar. Dacă Banca Națională va susține, atunci da”, a mai spus Florin Cîțu.

„Pentru români vor ramane preturi mari, dobanzi mari, trebuei sa gasim solutii impreuna. Am zis (celor din PNL - n.red.) ca sunt soluții. Cu mine sau fara mine aici nu se rezolva problemele din economie, dacă plec sau nu din PNL”, a mai afirmat Cîțu, întrebat dacă va rămâne în continuare în PNL și la șefia Senatului.

„Cea mai bună performanță a fost când România a fost condusă de PNL. A demonstrat că are soluțiile, doar trebuie să le implementam. Voi prezenta măsurile mele în PNL, așa cum este statutar. (...) Cand va fi un BEx, voi propune mai multe masuri pentru a salva economia. Propun in acelasi timp si votarea planului in Guvern. BEx trebuie sa-și asume”, a mai anunțat Cîțu.