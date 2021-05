"Doamna ministru (al Sănătății - n.r.) am cerut să prezinte public (datele privind decesele declarate având drept cauză COVID-19 -n.r.). Înțeleg că e nevoie de mai multe analize să se pună cap la cap. Dar între CoronaForms și INS este o compatibilitate de 96% , dar trebuie să rezolvăm, să vedem diferența, diferențe care au existat în toate țările UE.

Din momentul în care am preluat acest mandat și am zis că pot îmbuăntăți ceva, foarte bine, știți, la fel cum am introdus și rata de pozitivare, sunt sigur ca dna ministru va prezenta de fiecare dată când va avea informații noi", a afirmat Cîțu, aflat într-o vizită în Suceava.

Ministerul Sănătății a făcut public, astăzi, Raportul Comisiei pentru verificarea modului de raportare a deceselor COVID-19, asta după ce solicitarea a venit din partea premierului Florin Cîțu.

În raportul întocmit de comisia din Ministerul Sănătății, autoritățile recunosc că nu există date concrete exacte cu privire la numărul deceselor Covid în România.

Concret, în raport, autoritățile recunosc că, deși platforma Coronaforms este sursa cea mai validă de informații, membrii comisiei spun că au identificat unele confuzii în raportările spitalelor.

Membrii comisiei sunt de părere că singura modalitate ca România să afle câte persoane au murit de Sars-Cov-2 este să se termine pandemia, pentru că doar atunci există posibilitatea ca datele încărcate în platforma Coronaforms să fie comparate cu datele din certificatele de deces emise de autorități.

Conform raportului, în sistemul de supraveghere (Corona forms) s-au înregistrat 16.120 decese (în anul calendaristic 2020), iar în alerte.ms.ro. s-au inregistrat 18.948 decese.

Din datele raportate de spitale către INSP – Centrul Național de Statistică și Informatică în Sănătate Publică, pentru anul 2020 s-au raport 26.106 decese, dintre care 227 decese cu diagnostic principal COVID-19 (1 %) și 25.875 decese cu diagnostic secundar de COVID (99%).

Raportările au provenit de la 284 spitale.

"Remarcăm numărul extrem de redus de decese intra-spitalicești având drept diagnostic principal COVID-19 – 227 decese pentru anul 2020. Această situație relevă faptul că la nivelul tuturor unităților spitalicești, codificarea diagnosticului la extemare (principal și secundar) pentru raportarea DRG, cel puțin pentru extemafii decedați, reflectă într-o măsură redusă situația reală a decesului de COVID. În opinia noastră, ar fi firesc ca diagnosticul la externare pentru pacientul decedat să fie concordant cu diagnosticul din certificatul constatator al decesului și cu diagnosticul din sistemul de supraveghere în cazul COVID", se arată în raport.