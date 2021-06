Guvernul a anunţat că, la ora 16.00, premierul Florin Cîţu va avea, în sistem online, o videoconferinţă cu prefecţii.

Florin Cîțu a avut și sâmbătă o convorbire cu reprezentanții Guvernului în teritoriu. Premierul a cerut o evaluare a situaţiei, îndemnând ca toată lumea să fie precaută.

„Este o situaţie dificilă, toată lumea trebuie să fie pregătită, nu ştim exact ce se va întâmpla în perioada următoare, dar aş vrea să fim precauţi. Să ne pregătim pentru cele mai dificile situaţii şi toată lumea rămâne în contact, nimeni nu pleacă nicăieri, nu ne luăm concediu, nu ne luăm liber zilele acestea", a spus Florin Cîţu ieri.

România este sub ape. În ultimele 24 de ore, ploile abundente au produs efecte în 36 localități din 16 județe (BC, BR, BZ, CL, CT, DJ, GJ, GL, GR, IL, IF, PH, NT, SV, VS și VN) și în municipiul București, unde s-a intervenit pentru evacuarea apei din 16 case, 85 curți, 9 anexe, 6 subsoluri/beciuri, de pe 6 străzi, precum și pentru degajarea a 17 copaci căzuți pe carosabil/autoturisme, fiind afectate 19 autoturisme.