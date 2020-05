Firea promite că, într-o lună, vom putea plăti cu cardul bancar în transportul în comun. Pe ce linii se poate acum

Momentan, se poate plati cu cardul pe liniile Expres 780, 783 si 784, dar Firea spune ca in maximum o luna proiectul va fi extins.

"Plata calatoriei cu autobuzul, direct cu ajutorul cardului bancar! Bucurestenii beneficiaza de acum de cea mai noua tehnologie de plata, direct in mijloacele de transport in comun cu care circula! Pentru prima data in Romania se utilizeaza validatoare contactless de ultima generatie, care au fost deja instalate pe autovehicule STB", a scris edilul, pe contul sau de Facebook.

Proiectul este functional pe liniile Expres 780, 783 si 784, urmand ca, in cel mult o luna, sa fie extins pe toate celelalte linii deservite de noile vehicule.

Acesta face parte dintr-un pachet de masuri mai amplu, de modernizare a transportului in comun din Bucuresti.

Aceste noi validatoare vor fi functionale si pentru cardul bancar, si pentru cardurile STB si, cel mai important, pretul calatoriei ramane acelasi.