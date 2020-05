FIREA: În scurt timp poate începe testarea în masă pentru asimptomatici

,,Pentru testarea voluntara a 11 000 de bucuresteni, cu teste de tip antigen normale, nu rapide ce pot da erori, care se analizeaza in aparatele PCR, avem deja incheiate parteneriate cu laboratoare acreditate. IT-istii nostri lucreaza la platforma unde se vor face inscrierile pentru testare.

In privinta celor 10 500 de bucuresteni cuprinsi in esantionul elaborat de INSP, pentru testarea de anticorpi, din cadrul studiului stiintific care va arata gradul de contaminare a comunitatii din Capitala, circulatia virusului si procentul de imunizare pe cale naturala a populatiei, cu siguranta vom gasi modalitatile optime pentru demararea si finalizarea in cele mai bune conditii a acestui proiect atat de necesar, preluat din practica tarilor civilizate si care au luptat real cu virusul nou.\"\" a scris Gabriela Firea pe facebook.