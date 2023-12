„Ne-am cazat pe 24. Pe 25 a fost sărbătoarea de Crăciun și am stat împreună cu grupul de prieteni la masa de sărbătoare. Noi am fost cazați la căsuțele de jos, care erau în paralel cu clădirea principală unde s-a întâmplat incendiul. Către dimineață, între 06:15-06:20, cam așa, am auzit niște sirene, dar în același timp am auzit și bătând la ușă. V-am spus, eram cu un grup de prieteni, și a sunat la noi un prieten și a spus că arde pensiunea”, a spus Mariana Pandele, supraviețuitor al tragediei de la Ferma Dacilor, la un post TV.

„Am ieșit și am văzut un foc extins. Cred că era de-a lungul întregii pensiuni. După aceea, a venit soția prietenului nostru și a zis că a venit o doamnă cu un copil și a rugat-o să țină copilul că vrea să se ducă să-l salveze și pe celălalt”, a mai povestit femeia.

Reamintim că 6 persoane au murit, 3 adulți și 3 copii, într-un incendiu violent care s-a produs marți dimineața, la Ferma Dacilor. Printre victime se află și unul dintre copiii patronului complexului turistic.