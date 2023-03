Alexandra, fostă consumatoare: „Într-un moment de slabiciune am ales să fumez o țigară cu canabis. Asta a fost doar începutul către un adevărat infern. Am început să consum alcool foarte mult, cocaină, pastile ecstasy. Eu nu mă mai simțeam eu, aveam nevoie mereu să îmi schimb starea consumând alcool sau alte substanțe”.

Este mărturia cutremurătoare a Alexandrei. S-a apucat de droguri la vârsta de 17 ani, iar de atunci viața ei s-a transformat într-un coșmar. Povestește că a picat în capcana fenomenului din cauza anturajului de la acea vreme, dar și din cauza lipsei de afecțiune a părinților în perioada copilăriei. A consumat unele dintre cele mai periculoase droguri, iar din această cauză a pierdut tot: prieteni, loc de muncă, familie. Dependența a făcut-o să se împrumute de multe ori sau chiar să cerșască. A reușit să renunțe după zece ani, iar acum se află într-un centru de reabilitare.

ALEXANDRA, fostă consumatoare: „Am avut două tentative de suicid, una dintre ele a fost chiar anul trecut. În fața mamei mele am vrut să mă omor. Am avut repetate internări la psihiatrie, mai exact 6 internări pentru că începusem să am episoade psihotice. Începusem să dorm chiar și pe stradă sau chiar în ghetouri. Sevrajul de la heroină este infernal. În momentul în care simți că efectiv mori, îți tremură tot corpul, ești capabil să faci rău oricui pentru a consuma drogul”.

Iar povestea Alexandrei e doar o mică parte din crunta realitate. Aproape 17% dintre tinerii de astăzi au încercat cel puţin un drog. Iar tineri înseamnă, tot mai des, copii, chiar și de 10 ani.

Psiholog: „Totuși, schimbarea în comportament se vede. Atunci, părinții, încep să-și pună anumite semne de întrebare și apelează la specialiști. De cele mai multe ori, când vin la consiliere, rata consumului este regulat. Scade interesul pentru școală, începe să absenteze din ce în ce mai mult, își poate schimba anturajul, grupul de prieteni, se izolează din ce în ce mai mult față de familie în primul rând.

În funcție de tipul de subtanță consumat și de modalitatea de consum a acelei substanțe pot apărea afecțiuni cardiace, afecțiuni respiratorii. Pot apărea și afecțiuni asociate consumului de droguri cum ar fi infecțiile cu hepatită C, infecția cu HIV, care pot duce la ciroză hepatică, la boala SIDA.

Sau mai grav, pot duce la deces. Autoritățile caută acum soluții pentru a stopa fenomenul.

Ramona Dabija, președintele Agenției Naționale Antidrog: „În școli, de exemplu, avem activități dedicate copiilor precum și cadrelor didactice, sesiuni de informare cu cadrele didactice încercăm să le formăm abilitatea de a cunoaște semnele încă de la debut. Atunci când vorbim de dependență lucrurile nu se pot stopa fără ajutor de specialitate. Avem cursuri de formare a polițiștilor locali având în vedere că ei sunt cei care asigură paza la majoritatea școlilor, încercăm să le formăm abilități de a lucra cu consumatorul, de a identifica semnele de consum”.