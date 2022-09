Masha Amini, tânăra de 22 de ani din vestul Iranului, se afla în vizită la rude în Capitala Teheran. Atunci a fost văzută de polițiști și arestată pe motiv că nu și-a acoperit întru totul părul.

Women in Saqqiz, #Iran take their hijabs off to protest mandatory veiling pic.twitter.com/76iQTXH50R