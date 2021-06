Realitatea PLUS

Cornelia Bejan, fiica pacientei internate într-un spital privat din Iași, a fost obligată să facă teste COVID chiar și odată la 24 de ore, asta deși valabilitatea acestora este de 72 de ore. Ulterior, i s-a permis să prezinte un test negativ la două zile.

Ultimul test a fost făcut pe data de 14 aprilie, când mama ei, în vârstă de 90 de ani, a decedat în același spital.

Femeia nu vrea despăgubiri pentru cheltuielile făcute pe teste COVID. Ea spune că a făcut publice aceste detalii din solidaritate pentru aparținătorii și pacienții care au trecut prin situații similare.

"Termenul de valabilitate al unui test real time PCR lucrat in laborator este de 72 de ore, iar in ceea ce priveste modul de organizare putem spune ca unitatile au avut obligatia de a-si regula intrarile in vederea preveniri infecatrii cu Sars-Cov-2", a declarat Marius Voicescu- purtator de cuvant DSP Iasi.

Spitalul nu a emis punctul de vedere solicitat, până la acest moment.