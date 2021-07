Curtea Supremă a Austriei a considerat că utilizatorul în cauză, un cunoscut activist pentru protecția datelor, nu a primit din partea Facebook „toate datele brute şi informaţiile cruciale, precum baza juridică care ar permite prelucrarea datelor sale”, potrivit AFP, citat de Agerpres.

În plus, Curtea Supremă a Austriei a fost de acord să sesizeze pentru prima dată Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) referitor la respectarea de către Facebook a cadrului juridic european privind utilizarea datelor clienților.

Max Schrems, activistul pentru protecția datelor, susține că decizia curții austriece „este (un pas) enorm”.

Bărbatul se luptă de mai bine de zece ani cu practicile pe care companiile din Sillicon Valley le folosește, care, spune el, ignoră „deliberat” legislația europeană privind datele personale.

ONG-ul din care Max Schrems face parte, NOYB („None Of Your Business” – „Nu este treaba voastră”) a fost fondat în anul 2018 și are ca obiectiv protejarea vieții private în mediul online în fața politicilor practicate de GAFA (Google, Amazon, Facebook și Apple).