''Mai multe case au explodat. Cel puţin cinci oameni sunt prinşi sub dărâmături, unii sunt copii'' - au scris pompierii pe pagina de Facebook Baltimore Firefighters Local 734. Pompierii se află în continuare în căutarea unor victime ce s-ar putea afla sub dărâmături.

Several people, including children, are trapped after a "major explosion" in a residential area in Baltimore, Maryland https://t.co/l3TNHekIdr