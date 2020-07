Explozie într-un bloc de lângă București. O persoană a fost grav rănită

Un bărbat are arsuri pe 35% din suprafata corpului. 5 apartamente au fost afectate in urma unei explozii foarte puternice ce a avut loc la demisolul cladirii. Pagubele sunt majore. Explozia a avut loc in Popesti-Leordeni, intr-un cartier rezidential.

Specialistii analizeaza daca a fost afectata structura de rezistenta a blocului. Toti oamenii care se aflau in cladire au fost evacuati si asteapta raspunsul autoritatilor. Este posibil sa nu mai poata intra in bloc astazi.

Din primele informatii nu se stie de la ce ar fi pornit explozia ci doar faptul ca primul apartament afectat a fost unul aflat la demisol.