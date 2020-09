Explozie în regiunea Sidon din Liban. Un depozit de armament al organizaţiei islamiste Hezbollah ar fi afectat

Explozia s-a produs într-un depozit de arme al Hezbollah, mai multe persoane fiind rănite., susțin surslee citate. Organizaţia islamistă şiită susţine că explozia s-a produs în mod accidental. Nu e primul incident în această țară, cu puțin mai mult de o lună în urmă, pe 4 august, în zona portuară din Beirut a avut o explozie extrem de puternică, soldată cu moartea a 200 de persoane şi avarierea a zeci de mii de locuinţe din capitala Libanului.

Video of Explosion in South #Lebanon at this hour, in town of Ayn Qana.



Early reports indicating gas station but now pointing to #Hezbollah weapons depot: pic.twitter.com/geE35SfOC8