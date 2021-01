EXPLOZIE devastatoare la Madrid: autoritățile au confirmat cel puțin doi MORȚI și mai mulți RĂNIȚI - VIDEO

UPDATE 18.00 Primarul Madridului, Jose Luis Martinez-Almeida, a anunțat că cel puțin două persoane au murit și mai multe au fost rănite, potrivit CNN.

Cel puțin patru etaje au fost afectate iar pompierii au evacuat oamenii din clădirea de pe strada Toledo.

Primarul Madridului a declarat jurnaliștilor că unul dintre răniți a ajuns la spital.

„Niciunul dintre oamenii în vârstă din centru nu a fost rănit, toți fiind evacuați”, a mai spus primarul, declarații confirmate și de directorul azilului.

Despre cauza exploziei, Martinez-Almeida spune că încă este analizată situația, dar, potrivit unor prime informații „se pare că a existat o explozie de gaz”.

Îmediat după deflagrație, zeci de echipaje de pompieri au fost trimise în zonă, în jurul orei 17.00, ora României.

În urma suflului exploziei, o școală locală a fost grav avariată, iar fumul gros filmat de vecini ar fi venit dintr-un azil de bătrâni din zonă.

