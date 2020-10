Explozie de cazuri Covid în România. Ce NOI MĂSURI pregătesc autoritățile: circulația ar putea fi RESTRICȚIONATĂ iar

"In momentul de fata, se analizeaza mai multe scenarii. Se dicuta despre impactul din punct de vedere al sanatatii si reducerea numarului de infectari, dar si impactul asupra economiei. Se va stabili, probabil, incepand din 1 noiembrie, daca nu e cazul mai repede. Cel mai vehiculat este scenariul in care, in localitatile in care se depaseste 3 la mia de locuitori, sa se aplice astfel de masuri, adica restrictionarea circulatiei pe timp de noapte, intre 12 si 6 dimineata", a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, Virgil Guran, consilierul premierului.

"Nu o facem in sensul de a nu permite oamenilor sa se distreze, dar s-a ajuns la concluzia clara ca oamenii nu respecta aceste reguli de distantare", a mai spus acesta.

"Acest lucru nu este stabilit, e un scenariu pe care-l iau in considerare cel care-l hotarasc", a incheiat Guran.