"În anumite situații se poate accepta un limbaj figurativ ca să atragi atenția asupra gravității situației în care ne aflăm. Ori situație în care ne aflăm, aceea cu copiii și cu bătrânii care nu au apă pentru că unii udă porumbii, nu am zis că udă roșii... Nu poți să iei dreptul unei persoane de a se spăla. E în pericol sănătate publică a localității. Dacă te duci prin comună și îl întrebi pe unul: domne\", ai apă la rețea? Și îl vezi că se uită peste gard și furtunul este poiană - se uită dacă curge apa pe furtun pentru că robineții sunt deschiși non-stop. Sunt și alțiicare au dreptul să aibă apă", a afirmat edilul, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS.

El a arătat că în acest moment sistemul de alimentare cu apă este calcult după directivele europene.

Avem o finanțare de 13 milioane de euro pentru apă și canal fonduri eruopene, care va permite redimensionare, dar în niciun caz nu va putea fi sistem de irigații. Rămâne tot o rețea de alimentare cu apă de uz casnic", a arătat primarul din Peștișani.

Întrebat ce scrie în contractele pe care le au cetățenii comunei cu operatorul regional, Cosmin Pigui a răspuns:

"Scrie în lege, în Legea Apelor... Sunt contracte pe apometru și contracte pe paușal. Putem să zic că îi tragem în țeapă. Am și eu doi copii mici și am și eu drepturi ca și dvs. Nu sunt doar edil și dacă sunt edil asta înseamnă co sunt preșul oricui".

El a insistat pe faptul că declarația a fost, de fapt, "o figură de stil". "Este la mintea cocoșului că a fost o figură de stil și am vrut să atrag atenția asupra unei stări de fapt. Soluții avem. Suntem singura comună din Gorj care am obținut finanțare europeană 13 milioane de europ pentru apă și canal fonduri europene.

Ar merita împușcați am zis. E o figură de stil. Așa zice lumea, se uită la tleveizor și zice că ar trebui să fie împușcați. (...) Puteam să spun că ar fi trebui trași în țeapă, amendați? Cum vă convine mai bine? (...)", a arătat acesta.

Când i s-a sugerat că ar putea să facă plângere penală în cazul celor acre nu respectă legea, Pigui a precizat: "Numai asta nu făcusem: să stau să fac plângere penală".

Un sistem de plată paușal presupune plata pentru prestația unui serviciu, pentru un consum de utilități, etc. prin fixarea cu aproximație a unei sume globale. Practic nu se plătește suma efectiv consumată prin citirea contoarelor, ci un consum estimat în funcție de anumite criterii stabilite de furnizorul de utilități.