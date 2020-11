Explicația OFICIALĂ a DSP: Cum a ajuns dansatoarea Emylia, cunoscută pentru aparițiile alături de maneliști, la DSP București

„Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București nu a încheiat un contract individual de muncă cu Dna. Florescu Maria Emylia, prin urmare, aceasta nu este angajată Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București. Pentru acoperirea deficitului de personal existent, in data de 6 noiembrie 2020 au fost publicate pentru ocupare fără concurs posturi vacante/temporar vacante, in conformitate cu prevederite Ordinului Ministerului Sănătății nr.905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante. Potrivit Art. 5 din metodologia de ocupare a posturilor fără concurs, menționată mai sus, termenul de depunere al dosarelor este de 2 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

Postul de inspector de specialitate debutant publicat în vederea ocupării fără concurs, pentru o perioadă de cel mult 30 de zile de la data incetării stării de alertă, pentru care a candidat și Dna. Florescu Maria Emylia, este un post vacant ce face parte din schema de personal a Serviciului Administrativ și Mentenanță, respectiv un post de debutant în profesie pentru care nu este necesară experiență în specialitatea și ale cărui condiții specifice de ocupare le indeptinește orice absolvent de studii superioare, din speciatitățite enumerate in anunț. Candidata a depus în dosarul de inscriere o diplomă de licențiat in științe economice, totuși procedura de recrutare nu s-a finalizat prin incheierea unui contract individual de muncă. De asemenea, precizăm că activitatea desfășurată de angajații din Serviciului Administrativ și Mentenanță nu are legătură cu activitatea medicală a Directiei de Sănătate Publică”, transmite DSP.