Există riscul să nu se mai plătească pensiile? Mai e posibilă mărirea pensiilor în toamnă? Răspunsul specialiștilor

Invitata la Realitatea PLUS, Doina Parcalabu, fosta presedinta a Casei de Pensii, a analizat daca mai este posibila sau nu marirea pensiilor in toamna:

"Cred ca in momentul acesta prioritatile sunt cu totul altele. In fiecare zi avem informatii despre somajul tehnic, sustinerea economiei in domeniile care trebuie sa functioneze. Cred ca ar trebui vazut care sunt acele tipuri de cheltuieli asupra carora se poate renunta. Eu cred ca sunt cheltuieli care pot fi restrictionate si care sa conduca la a nu mai pune privirea asupra bugetului pensiilor. Trebuiesc gasite ori cai suplimentare de cresterea veniturilor, mobilizarea tuturor eforturilor pentru atragerea fondurilor europene intr-un procent cat mai mare, dar si cheltuiala pe diverse domenii, unde putem sa renuntam la anumite lucruri, o rationalizare a cheltuielilor unde mai pot fi rationalizate.

In toate discutiile pe care le avem, sa sustinem pensionarii", a declarat Doina Parcalabu.

Ea exclude un scenariu in care Romania sa nu isi poata permite sa plateasca pensiile in aceste luni de criza:

"Este exclus sa ajungem in situatia aceasta. Romania nu se afla pe marginea prapastiei. AM avut o economie cu ritm de crestere pozitiv, toate declaratiile si toate programele derulate promiteau ca lucrurile sunt in directia corecta. A vorbi de imposibilitatea platii pensiilor, am vorbi de disolutia statului. Suntem obligati sa platim pensiile celor care au construit mare parte din ceea ce Romania a valorificat dupa 1989", a incheiat Doina Parcalabu.