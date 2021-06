„Poșta Română a avut o perioadă de un an și șase luni plină de provocări. (...) După un an și șase luni la conducerea Poștei Române, pentru mine important e să mă concentrez pe zona privată, de business, pe zona juridică, acolo mi-am desfășurat activitatea în anii de dinainte”, a declarat Horia Grigorescu, vineri, în emisiunea „Deschide Lumea”, de la Realitatea PLUS.

Anunțul plecării de la Poșta Română l-a făcut într-un mesaj video postat pe Facebook.

Fost șef al Poștei Române și secretar general al PNL Sector 4 din Capitală, Horia Grigorescu a mai precizat, pentru Realitatea PLUS, că nu vrea să intre „în speculații”, în legătură cu schimbarea sa de la Poșta Română.

Pe de altă parte, acesta a recunoscut că se numără printre susținătorii lui Ludovic Orban pentru conducerea liberalilor și nu exclude nici candidatura pentru șefia filialei PNL Sector 4 al Capitalei, împotriva actualului președinte Pavel Popescu.

„Da, sunt susținător al lui Ludovic Orban. Consider că este omul care poate duce mai departe PNL. Apreciez foarte mult echipa lui Florin Cîțu. (...) Sub nicio formă nu aș putea spune că este o schimbare de natură politică”, a mai declarat Horia Grigorescu, la Realitatea PLUS, despre înlocuirea sa la conducerea Poștei Române.

Întrebat dacă va candida împotriva președintelui filialei PNL Pavel Popescu, Horia Grigorescu a menționat că „nu pot să infirm. Da, îmi doresc să îmi continui activitatea politică. Și se poate transpune și într-o astfel de candidatură la Sectorul 4”.

PNL se pregătește prin alegeri interne în filialele din țară pentru congresul din 25 septembrie 2021, când va fi ales noul președinte al liberalilor. Până în prezent, și-au anunțat candidatura actualul șef PNL - Ludovic Orban, dar și premierul Florin Cîțu, vicepreședinte PNL.

Înlocuitorul lui Horia Grigorescu la Poșta Română este tot membru PNL și este unul dintre cei doi directori adjuncți ai companiei.

Florin Valentin Ștefan are un parcurs profesional neobișnuit. S-a născut în Bolintin-Vale, Județul Giurgiu, unde a și făcut liceul, apoi a făcut Facultatea de Istorie la București, terminând studiile în 2008. Ulterior, a urmat cursurile unei facultăți în Rusia, la Sankt Petersburg, și apoi a revenit în România.

Ulterior, Valentin Ștefan a plecat în SUA, acolo unde a lucrat pe antiterorism, din anul 2011.

Valentin Ștefan, declarație de avere

Noul director al Poștei are un teren în Crevedia Mare, Giurgiu, cumparat în 2008, cu o suprafață de 2.500 de metri pătrați.

Acesta mai deține un apartament în Silver Spring, Statele Unite ale Americii, cumpărat în 2016, cu o suprafață de 100 de metri pătrați, care este pe numele soției lui, Eunice Kim Ștefan.

Noul director deține 12 conturi curente, dintre care doar unul este deschis în România, în care are 9.600 de lei. Celelalte însumează 90.600 de dolari.

Are un credit bancar, contractat în 2016, scadent în 2046, în valoare de 102.000 de dolari.

Veniturile sale anuale sunt de 50.000 de dolari, de la o firmă din America. Soția lui câștigă 60.000 de dolari anual, tot de la o firmă din America.