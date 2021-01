EXCLUSIV | Un pacient laudă condițiile de la ”Matei Balș”: În spital stau în tricou și pantaloni scurți

Realitatea Plus

Florin Tudosa a precizat că, de când a fost internat, a trecut prin patru saloane și că în niciunul nu a văzut vreo aerotermă adusă de acasă. În schimb, saloanele sunt dotate cu aeroterme prinse în perete, iar pacienții pot selecta temperatura dorită.

”Eu sunt în a 19-a zi de internare, în pavilionul 4, adiacent pavilionului 5. În toată această perioadă, în care am trecut prin patru saloane, nu a văzut un aparat de genul acesta, adus de acasă. În fiecare dintre saloane există cel puțin un aparat de aer condiționat și o aerotermă, dar nu ca cea improvizată despre care se vorbește, ci pusă în perete. Au în jur de un metru și ceva.

În clipa de față, la mine în salon este pusă pe 25 de grade.

La aceste aeroterme fixate în perete ne putem regla oricând temperatura pe care o considerăm optimă pentru salon.

În toate cele 19 zile, temperatura în interior a fost constantă. Ținuta mea de spital este tricou și pantaloni scurți. Nu am simțit vreodată disconfort din punct de vedere termic în interior.

Din prima zi de când am ajuns în spital am găsit condiții foarte bune, care s-au menținut pe toată durata internării. Familia nu are de ce să își facă griji, lucrurile sunt mult mai mult decât neașteptat de îmbucurătoare”, a declarat pacientul de la spitalul ”Matei Balș.